WhatsApp тестирует обмен медиафайлами размером до 2 Gb на iOS и Android

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям отправлять медиафайлы размером до 2 Gb. Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Эта возможность тестируется как для iOS, так и для Android. В настоящее время пользователи могут отправлять файлы только размером до 100 Mb.

По данным портала, некоторые участники программы бета-тестирования WhatsApp для Android и iOS в Аргентине получили возможность обмениваться медиафайлами размером до 2 Gb. Также говорится, что бета-версии WhatsApp 2.22.8.5, 2.22.8.6 и 2.22.8.7 для Android и бета-версия 22.7.0.76 для iOS помечены как совместимые обновления.

Если мессенджер решит запустить данную функцию для всех своих пользователей, это может оказаться достаточно важным нововведением. Возможность отправлять медиафайлы размером до 2 Gb в WhatsApp будет особенно полезна бизнес-пользователям, поскольку избавит от необходимости использовать другие платформы для отправки больших медиафайлов.