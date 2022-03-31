WhatsApp получит улучшенные функции голосовых сообщений
Голосовые сообщения в WhatsApp были запущены в 2013 году. Каждый день пользователи мессенджера отправляют в среднем 7 млрд. голосовых сообщений. Все сообщения защищены сквозным шифрованием для обеспечения конфиденциальности и безопасности общения. Тем не менее, пользователи нередко жаловались на несовершенные инструменты для работы с голосовыми сообщениями.
WhatsApp запускает новые функции для записи и прослушивания голосовых сообщений, об этом сообщается в блоге мессенджера.
Новые функции:
- Воспроизведение вне чата: можно прослушивать голосовые сообщения вне чата, одновременно читая и отвечая на текстовые сообщения или выполняя другие задачи;
- Пауза и возобновление записи: если во время записи голосового сообщения вас прервали, можно приостановить запись и возобновить ее позже в любое удобное время;
- Отображение звуковой волны: наглядное отображение звука в голосовом сообщении помогает лучше улавливать его смысл;
- Предварительное прослушивание записи: можно прослушать голосовое сообщение перед отправкой;
- Воспроизведение с паузы: если вы поставили голосовое сообщение на паузу, можно продолжить его прослушивание с того места, на котором остановились, когда снова вернетесь в чат;
- Воспроизведение сообщений с ускорением: запись можно ускорить с коэффициентом 1,5х или 2х для экономии времени.
В ближайшее время новые функции станут доступны всем пользователям.