Весенние новинки Apple

8 марта прошло первое мероприятие Apple в 2022 году. Хоть по всему миру уже и начинают прощаться с пандемией, презентация прошла в формате on-line. И, похоже, чтобы дождаться от компании каких-то серьезных новостей, нам придется потерпеть до летней конференции WWDC, так как в этот раз Apple не сильно побаловала своих фанатов. В этот же раз, вступительная речь Тима Кука была посвящена новостях Apple TV+. Он перечислил награды и номинации фильмов и сериалов фирменного стримингового сервиса. Кроме того, было анонсировано несколько новых картин, полнометражный мультфильм и трансляция бейсбольных матчей в США. Далее производитель перешел к новинкам, среди которых, как и было озвучено ранее в многочисленных утечках, были iPhone 13 в зеленом цветовом исполнении корпуса, iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G и новый iPad Air. В качестве же изюминки в этот раз выступил настольный компьютер Mac Studio.

iPhone SE

iPhone SE третьего поколения теперь поддерживает работу в сетях 5G. Новинка сохранила дизайн предыдущей модели, разве только корпус теперь защищен стеклом Ceramic Shield, как в iPhone 13. Корпус устройства защищен от попадания воды по стандарту IP67. А в общем это все тот же 4,7” смартфон с Touch ID под дисплеем. За производительность отвечает процессор A15 Bionic, благодаря чему новинка стала в 26 раз мощнее, чем iPhone 8, как заверяет нас производитель. Камера теперь снимает качественные портретные фото, поддерживает фотографические стили из iPhone 13, а также технологию Deep Fusion для увеличения детализации. Новый iPhone SE появится в продаже 18 марта по цене в 429 долларов.

iPad Air

Также Apple представила новый iPad Air, который получил процессор M1 и поддержку работы в сетях 5G. Как отметили представители Apple во время презентации, он в 2 раза быстрее самого продаваемого ноутбука на базе операционной системы Windows в своем сегменте. Графический чип в новом iPad Air в 2 раза быстрее, чем в iPad Air 4. Благодаря этому, ресурсоемкие приложения стали работать намного быстрее, в частности, видеоредакторы, приложения дополненной реальности и редакторы 3D-графики. Порт USB Type-C стал также в 2 раза быстрее. Его пропускная способность теперь составляет 10 Гбит/с, поэтому импорт больших фотографий и видео стал еще быстрее. В iPad Air установлена 12 Мр ультраширокоугольная камера, которая поддерживает функцию «В центре внимания», автоматически следуя за пользователем во время видеозвонков. Экран и аккумулятор устройства не претерпели изменений. Новый iPad Air будет доступен в пяти цветах: белом, золотом, голубом, сером и розовом в версиях с 64 и 256 Gb встроенной памяти. Цена устройства также осталась без изменений и стартует от 599 долларов.

Apple M1 Ultra, Mac Studio и Studio Display

Перед демонстрацией новых компьютеров представители Apple решили рассказать о новом высокопроизводительном процессоре. Им стал не новый M1, а самый мощный в линейке первого поколения ARM-чипов Apple M1 Ultra. В нем 114 млрд транзисторов, что в 7 раз больше, чем в самом базовом чипе M1. По факту новый процессор является сдвоенный чипом M1 Max. M1 Ultra содержит 20 ядра CPU и 64 ядра GPU, а также поддерживает до 128 Gb оперативной памяти. Производительность и энергоэффективность нового процессора будет лучше большинства конкурирующих чипов на рынке.

На презентации был официально показан Mac Studio с процессором M1 Ultra. Без сомнений, это новая категория настольных компьютеров Apple. Утечки о нем появились менее, чем за неделю до презентации и почти полностью подтвердились. Mac Studio в два раза выше Mac mini, при этом почти повторяет его по длине и ширине. Размер зависит от используемой системы охлаждения. На тыльной стороне устройства расположены 4 порта USB Type-C, 2 порта USB-A, Ethernet и HDMI, а спереди — два порта Thunderbolt 4 и слот для карт памяти формата SDXC. При монтаже устройство с M1 Ultra способно выдержать 18 потоков видео в формате 8К ProRes. Цена Mac Studio с процессором M1 Max стартует от 1990 долларов, а базовая модификация с процессором M1 Ultra оценена в 3990 долларов.

В качестве дополнения для Mac Studio был представлен монитор Studio Display. Это 27” монитор с разрешением 5K, яркостью 600 нит, поддержкой DCI-P3 и True Tone. У него есть антибликовое покрытие, но покупатели также смогут установить нанотекстурное стекло. Studio Display получил такой же дизайн, как 24-дюймовый iMac. Базовая версия монитора имеет регулировку только по углу наклона, но покупатели смогут отдельно приобрести подставку с регулировкой по высоте. Также будет версия с VESA-креплением. Внутри Studio Display установлен процессор A13 Bionic, который отвечают за аудиосистему, состоящую из 6 динамиков. На фронтальной стороне устройства установлена 12 Мр ультраширокоугольная камера, как и в новом iPad Air. Цена монитора стартует от 1599 долларов.