В Telegram стали доступны менеджер загрузок, новое меню вложений, трансляции с помощью других приложений и другие нововведения

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление.

Новые функции:

Менеджер загрузок. Можно делиться документами любого формата размером до 2 Gb на файл и бесплатно пользоваться неограниченным облачным хранилищем, которое доступно с любых устройств пользователя. Кроме того, в поиске Telegram появилась новая вкладка «Загрузки», на которой можно увидеть все скачиваемые в данный момент, а также недавно загруженные медиа и файлы.

Новое меню вложений. При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно просмотреть получившийся альбом, изменить порядок материалов перед отправкой, убрать лишние или быстро добавить к альбому подпись. Для этого нужно нажать на «Выбрано» в верхней части меню. Меню вложений в приложении для iOS перешло на новый дизайн.

Полупрозрачный интерфейс на Android. В ночном режиме фон, стикеры и мультимедиа эффектно просвечивают через полупрозрачные элементы интерфейса, когда пользователь листает историю чата. В приложении Telegram для iOS полупрозрачные элементы интерфейса используются с июня 2021 года.

Новый интерфейс авторизации. Интерфейс для входа в аккаунт на Android и macOS обновлен и дополнен новыми плавными анимациями. Приложение для macOS теперь позволяет открыть несколько учетных записей в разных окнах.

Ссылки по номеру телефона. Теперь можно поделиться с друзьями прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу откроет чат с вами в Telegram (если вы дали разрешение находить вас по номеру телефона в настройках конфиденциальности). Номер телефона необходимо указать в международном формате.

Трансляции с помощью других приложений. Теперь пользователи смогут проводить стримы с использованием сторонних программ, таких как OBS или Xsplit Broadcaster. Для этого необходимо создать видеочат и нажать кнопку «Начать с помощью», выбрав после нужную программу.