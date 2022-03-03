В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» в Баку состоится Чемпионат Европы по киберспорту

Сильнейшие киберспортсмены Европы на этапе Rocket League проверят свои силы в Баку.

Сообщаем, что началась регистрация на чемпионат Европы по киберспорту, который состоится в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года, совместно организованный с фондом Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики.

Отметим, что организаторами международного мероприятия являются Европейская и Азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.

Этап Rocket League чемпионата Европы по киберспорту пройдет в Crystal Hall в Баку. Согласно национальному отборочному туру конкурса, право на участие в мероприятии имеют граждане Азербайджана старше 16 лет.

Также хотим сообщить, что этап международного турнира по CS:GO пройдет в Румынии 5-6 июля, этап eFootball в Черногории в августе и этап по DOTA 2/Free Fire в Албании 20-25 сентября.

Напомним, что Азербайджан уже принимал крупные международные турниру по киберспорту. Так, в 2014 году в Баку состоялся VI чемпионат мира по киберспорту (6th e-Sports World Championship 2014). В турнире принимало участие свыше 300 кибератлетов из более чем 30 стран мира.

Призовой фонд этапа Rocket League, который пройдет в Баку 26-29 мая, составляет 15 000 долларов США.