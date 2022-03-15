В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на чемпионат Европы по Rocket League

Продолжается регистрация на чемпионат Европы по Rocket League, который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан».

Сообщаем, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

На чемпионате Европы по Rocket League за призовой фонд будут бороться сильнейшие команды Азербайджана и Европы.

Киберспортсмены, желающие принять участие в международном мероприятии, могут зарегистрироваться на национальный отборочный этап, посетив сайт https://baku2022.azkif.az/.

Согласно условиям конкурса, в мероприятии смогут принять участие граждане Азербайджана старше 16 лет. Соревнования будут организованы в командном формате (формат 3х3) в Baku Crystal Hall. Ожидается, что в международном соревновании примут участие около 160 команд из Европы.

Отметим, что организаторами международного мероприятия являются Европейская и Азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.

Призовой фонд Rocket League составляет 15 000 долларов.

Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 1 апреля 2022 года.