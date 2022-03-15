В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на чемпионат Европы по Rocket League
Продолжается регистрация на чемпионат Европы по Rocket League, который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан».
Сообщаем, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.
На чемпионате Европы по Rocket League за призовой фонд будут бороться сильнейшие команды Азербайджана и Европы.
Киберспортсмены, желающие принять участие в международном мероприятии, могут зарегистрироваться на национальный отборочный этап, посетив сайт https://baku2022.azkif.az/.
Согласно условиям конкурса, в мероприятии смогут принять участие граждане Азербайджана старше 16 лет. Соревнования будут организованы в командном формате (формат 3х3) в Baku Crystal Hall. Ожидается, что в международном соревновании примут участие около 160 команд из Европы.
Отметим, что организаторами международного мероприятия являются Европейская и Азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.
Призовой фонд Rocket League составляет 15 000 долларов.
Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 1 апреля 2022 года.