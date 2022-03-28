В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» на Каспии будет организована развлекательная программа с флайбордом

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан» наряду с технологическими конкурсами и мероприятиями, для жителей столицы будут организованы развлекательные программы.

Сообщаем, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Так, впервые в Баку пройдет флайборд-шоу на воде, которое представит известная испанская флайбордистка Линдси МакКуин. Отметим, что Линдси МакКуин успешно участвовала в чемпионатах мира по флайборду в Катаре и Дубае.

Жители столицы смогут дважды в день в течение 4 дней наблюдать за великолепным флайборд-шоу. В сопровождении загадочной музыки и энтузиазма участников фестиваля испанская спортсменка продемонстрирует несколько удивительных трюков на воде: на высоте 10-15 метров над водой она совершит умопомрачительные сальто, вращаясь вокруг своей оси. При этом МакКуин останется висеть в воздухе, а затем продемонстрирует ныряющие трюки.

В рамках фестиваля программа водных флайборд-развлечений подарит бакинцам незабываемые моменты просмотра шоу из Национального приморского парка.