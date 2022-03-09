Состоялась презентация инновационных проектов студентов

В Агентстве по инновациям в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта состоялась встреча с группой талантливых студентов стипендиальной программы Technest министерства.

Представив более 20 инновационных идей и проектов, студенты успешно выступили перед гостями с новаторским и предпринимательским мышлением.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев высоко оценил презентацию студентов и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Министр заявил, что мы рады успехам этих молодых людей, которые выбрали будущую карьеру при поддержке стипендиальной программы Technest. По его словам, сегодня наша молодежь находится в начале пути к образованию, знаниям и устойчивому развитию.

«Я верю, что Technest сыграет важную роль в формировании умного поколения, став национальным брендом. Результаты программы нынешнего года очень обнадеживают. 50 наших студентов, обучающихся по ряду курсов ИКТ, уже получили работу в различных учреждениях. За короткое время это очень высокий результат», — отметил Рашад Набиев.

На встрече было подчеркнуто, что особенность программы Technest заключается в том, что старшеклассники, помимо обучения в школе, могут значительно развить свои знания и навыки в новых профессиональных сферах, востребованных цифровым миром. Школьников обучают не только как пользователей передовых ИКТ-программ, но и как их создателей. Наряду с Баку молодые люди, проживающие в Сумгайыте, уже имеют возможность воспользоваться программой.

В ходе встречи, которая продолжилась в интересной дискуссионной атмосфере, были выслушаны мнения и предложения студентов по программе Technest.

Отметим, что эта программа запущена в 2021 году по инициативе Министерства цифрового развития и транспорта. Цель стипендиальной программы Technest — ускорить подготовку национальных кадров по информационным технологиям, устранить существующие недостатки в этой области и внести вклад в цифровое развитие страны. В рамках программы обучаются 120 школьников, 618 студентов и выпускников по таким различным направлениям, как облачные решения, облачное администрирование, большие данные, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн.

Одной из главных задач на 2022 год является подготовка и трудоустройство стипендиатов Technest в качестве ведущих специалистов. Министерство цифрового развития и транспорта наряду с образовательным проектом Code and More, учрежденным министерством совместно со стартапом Whelp на основе государственно-частного партнерства, и Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB) министерства тесно сотрудничает с Code Academy, которая организует профессиональные курсы по ИКТ в стране, Израильско-азербайджанским учебным центром, Tech Academy, Академией ABB Tech и Инновационным центром.