В Google Chrome 99 появилась боковая панель для закладок и списка для чтения

Компания Google обновила интерфейс фирменного браузера Chrome. На смену отдельным кнопкам вызова меню закладок и списка для чтения, в браузере появилась боковая панель, объединяющая обе функции для облегчения доступа к каждой из них.

После обновления браузера новая кнопка отображается между иконкой профиля и значком панели расширений справа от адресной строки. Нажав на кнопку, можно открыть справа панель с двумя вкладками — «Список для чтения» и «Закладки». В первой вкладке есть кнопка для быстрого добавления открытой сейчас страницы.

Нововведение уже доступно всем пользователям десктопной версии Chrome 99.

При желании можно вернуться к старому дизайну браузера. Для этого необходимо перейти по адресу chrome://flags/#side-panel и перевести настройку в режим Disabled. После этого нужно перезапустить приложение, и список для чтения снова будет открываться отдельной кнопкой на панели закладок.