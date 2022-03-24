В Far Cry 6 стартовали бесплатные выходные и кроссовер с «Очень странными делами»

Сегодня, в шутере с открытым миром Far Cry 6 стартовали первые бесплатные выходные. Бесплатную версию можно будет загрузить на ПК в Epic Games Store или Ubisoft Store, а также в магазинах на консолях Xbox One и Series X/S, PlayStation 4 и 5. Акция продлится до 27 марта.

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В дни акции можно ознакомиться и с базовой версией проекта, и опробовать контент из грядущего ивента. Он представлен кроссовером с сериалом «Очень странные дела», из которого на территорию Яры прибудут монстры и ключевые герои франшизы. Вместе с главной героиней они попытаются защитить остров и людей, используя новое уникальное оружие и способности.

Играть можно будет как в одиночном режиме, так и в кооперативе. Во время бесплатных выходных полную версию Far Cry 6 можно будет приобрести с 50-процентной скидкой, а скидка в 35% будет предложена на приобретение сезонного пропуска.