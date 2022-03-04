В этом году инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе, достигнут 23 млн. манатов

Инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети на освобождённых территориях достигнут 23 млн. манатов. В результате, до конца 2022 года, число мобильных базовых станций компании установленных в Карабахе превысит 100 единиц.

Сегодня, мобильная сеть Bakcell уже доступна в Шуше и на Джыдыр Дюзю, а также на различных территориях таких районов как Джебраил, Зангилан, Физули, Агдам, Тертер и Ходжавенд. Более того, сеть Bakcell охватывает территории Международного Аэропорта Физули и строящегося Зангиланского Международного Аэропорта.

Нужно отметить что при установке своей сети в Карабахе, Bakcell применяет стандарт самой скоростной мобильной сети в Азербайджане. Первый оператор мобильной связи Азербайджана и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране – компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.