В Epic Games Store началась раздача Total War: Warhammer и City of Brass
В Epic Games Store можно бесплатно получить Total War: Warhammer и City of Brass. Обе игры можно забрать до 7 апреля.
Total War: Warhammer – игра, объединяющая увлекательную пошаговую стратегию, в которой игроку предстоит строить собственную великую державу, и эпические битвы в реальном времени. Ее действие происходит в яркой и необычной фэнтезийной вселенной Warhammer Fantasy Battles.
City of Brass — экшен от первого лица, действие которого происходит в мире в духе «Тысячи и одной ночи». Герой, вооруженный саблей и кнутом, пробирается через арабский город и сражается со сказочными существами, такими как джинны. Попутно он находит сокровища и артефакты, улучшает экипировку и преодолевает всевозможные препятствия. Игру создала студия Uppercut Games, основанная разработчиками BioShock.
На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter.