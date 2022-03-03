03.03.2022

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В Epic Games Store началась раздача шутеров Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged

Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged. Оба проекта – это обновленные версии культовых игр с отличным саундтреком и увлекательным геймплеем.

В Black Widow: Recharged игрокам предстоит в роли паука защищать паутину от натиска жуков. Доступны 30 испытаний и бесконечный аркадный режим. Проходить игру можно как в одиночку, так и в локальной кооперативной игре.

Centipede: Recharged – в игре также, как и в Black Widow, нужно сражаться с нашествием жуков.

Кроме того, Epic Games Store бесплатно отдает эпический набор Следопыта для Dauntless, в который входят три дня членства в VIP-клубе и валюта.

На следующей неделе бесплатным станет градостроительный симулятор Cities: Skylines.

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