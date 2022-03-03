В Epic Games Store началась раздача шутеров Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged
На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged. Оба проекта – это обновленные версии культовых игр с отличным саундтреком и увлекательным геймплеем.
В Black Widow: Recharged игрокам предстоит в роли паука защищать паутину от натиска жуков. Доступны 30 испытаний и бесконечный аркадный режим. Проходить игру можно как в одиночку, так и в локальной кооперативной игре.
Centipede: Recharged – в игре также, как и в Black Widow, нужно сражаться с нашествием жуков.
Кроме того, Epic Games Store бесплатно отдает эпический набор Следопыта для Dauntless, в который входят три дня членства в VIP-клубе и валюта.
На следующей неделе бесплатным станет градостроительный симулятор Cities: Skylines.