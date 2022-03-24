В Epic Games Store можно бесплатно забрать пинбол DEMON’S TILT
В Epic Games Store началась раздача DEMON’S TILT. Забрать игру можно до 31 марта.
DEMON’S TILT — пинбол с трехъярусным игровым столом, возможностью играть с несколькими шарами. Как отмечают разработчики, «добавление элементов «Shoot ’em up» и «Hack N’ Slash» позволит вам взглянуть на пинбол с совершенно неожиданной стороны».
На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными стратегия Total War: Warhammer и экшен-рогалик City of Brass.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 24 марта, в EGS началась весенняя распродажа. Скидки достигают 75% и будут действовать до 7 апреля.