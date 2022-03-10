В Epic Games Store можно бесплатно забрать градостроительный симулятор Cities: Skylines

В Epic Games Store началась очередная недельная раздача. На этот раз можно бесплатно забрать Cities: Skylines. Предложение действует до 17 марта.

Cities: Skylines – это градостроительный симулятор от создателей серии Cities in Motion, который предлагает создать город своей мечты, с высокими домами и архитектурными чудесами. Издателем игры стала студия Paradox.

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Сегодня Cities: Skylines празднует седьмую годовщину. В честь этого выпущен специальный ролик, демонстрирующий достижения игроков за эти годы. Теперь каждый год 10 марта в проекте будут появляться новые воздушные шары Chirpie. Кроме того, этой весной, Cities: Skylines появится на Google Stadia.

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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатно отдадут хоррор In Sound Mind. Действие игры разворачивается в коридорах странного здания, стены которого пронизаны кошмарными воспоминаниями жертв экспериментальной терапии. Игрок должен пройти по лабиринту собственного разума и попытаться разобраться в происходящем.