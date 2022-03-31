В Android появится функция поиска неопознанных Bluetooth-трекеров

Метки Apple AirTag и ее аналоги часто используются для скрытой слежки за людьми, злоумышленник может подкинуть устройство в сумку или автомобиль жертвы. Компания Google разрабатывает новую функцию для Android, которая будет обнаруживать неопознанные Bluetooth-трекеры рядом со смартфоном. Упоминание о грядущей функции было обнаружено энтузиастами при декомпиляции APK-файла тестовой сборки Google Play.

В коде сервисного приложения Google Play Services появилась строка с текстом «Предупреждение о незнакомом устройстве», а также теги Tile, Finder и ATag. Предполагается, что система будет в фоновом режиме отслеживать метки поблизости и уведомлять владельца смартфона, если одна и та же метка слишком долго находится рядом.

Подобная опция уже реализована в iOS. Компания Google пока не анонсировала новую функцию, ожидается, что больше подробностей о ней станет известно на конференции I/O 2022, которая состоится в мае.