Ушел из жизни создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт

Создатель формата изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт (Stephen Wilhite) умер в возрасте 74 лет, об этом сообщает NBC. Он скончался в больнице в окружении семьи. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Стивен Уилхайт, будучи сотрудником компании CompuServe, разработал формат GIF в 1987 году. Тогда GIF позиционировался как способ хранения «высококачественной и детализированной растровой графики». В обновлении 1989 года появилась поддержка прозрачного фона. К 2016 году он нашел широкое применение в дизайне веб-сайтов, постах в социальных сетях, рабочих документах и практических руководствах. Отметим, что создатель формата настаивал, что название GIF произносится как «JIF».

В 2013 году Уилхайт удостоился награды Webby Lifetime Achievement Award за вклад в развитие интернета.