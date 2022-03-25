25.03.2022

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Unity анонсировала обучающий платформер для создания игр

Unity

На конференции GDC компания Unity анонсировала бесплатный платформер-головоломку Gigaya. С помощью него игроки смогут изучить процесс создания игр и узнать о принципах работы движка.

Компания отмечает, что Gigaya поможет пользователям раскрыть свой творческий потенциал, повысить навыки и вдохновить на создание собственных проектов.

Игра станет первым проектом Unity, которую выпустят в Steam. Ее выход планируется в 2022 году. Точной даты релиза нет.

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