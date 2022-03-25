Unity анонсировала обучающий платформер для создания игр
На конференции GDC компания Unity анонсировала бесплатный платформер-головоломку Gigaya. С помощью него игроки смогут изучить процесс создания игр и узнать о принципах работы движка.
Компания отмечает, что Gigaya поможет пользователям раскрыть свой творческий потенциал, повысить навыки и вдохновить на создание собственных проектов.
Игра станет первым проектом Unity, которую выпустят в Steam. Ее выход планируется в 2022 году. Точной даты релиза нет.