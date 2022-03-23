Tesla открыла свой первый европейский завод под Берлином

Американский производитель электромобилей Tesla открыл свой первый завод в Европе. Он расположен в городке Грюнхайде земли Бранденбург недалеко от Берлина. Новый завод называется Gigafactory Berlin-Brandenburg. Это уже четвертая гигафабрика Tesla. Впервые о планах построить завод в Германии Илон Маск (Elon Musk) объявил 2,5 года назад.

На церемонии открытия присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который отметил запуск работы завода как еще один шаг на пути к будущему автомобильной промышленности:

«Электрокары определят мобильность будущего, сегодня это уже очевидно».

Новое предприятие планирует выпускать до 500 тыс. автомобилей в год, обеспечивая работой 12 тыс. человек. Первые серийные автомобили, изготовленные на предприятии, 30 электрокаров Model Y, были вручены покупателям прямо в холле завода.

Gigafactory Berlin-Brandenburg очень важна для компании Tesla, которая импортирует в регион автомобили с заводов в других частях мира.