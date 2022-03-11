Strategy Analytics: Apple занимает 60% рынка процессоров для планшетов

Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчет по мировому рынку процессоров для планшетов в третьем квартале 2021 года. Согласно данным, рынок сократился на 14% в количественном выражении, но вырос на 8% в денежном выражении. Объем мирового рынка оценивается в 887 млн. долларов.

Ключевыми поставщиками отрасли остаются компании Apple, Intel, MediaTek, Qualcomm и Samsung LSI. По результатам третьего квартала Apple сохранила свое лидерство с долей 60,1%. На втором месте находится Intel с 13,3%, а замыкает тройку MediaTek с долей 9,1%.

Доля MediaTek в сегменте процессоров для планшетов с ОС Android составляет 46%, а доля x86-совместимых моделей составляет всего 12%. Примерно треть реализованных процессоров обеспечивали поддержку сотовой связи 3G, 4G или 5G.

Аналитики Strategy Analytics отмечают, что средняя стоимость отгружаемых изделий поднялась на 25% в годовом исчислении. Это обусловлено действием двух факторов: увеличением доли моделей премиум-класса и недостаточными объемами поставок.