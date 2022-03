Sony представила обновленный подписочный сервис PlayStation Plus

Компания Sony представила расширенный подписочный сервис, ранее известный под рабочим названием Spartacus. Обновленный PlayStation Plus объединит в себе прежний состав подписки с сервисом PS Now.

Геймеры получат три тарифных плана: Essential, Extra и Premium (цены указаны для США):

PS Plus Essentials – 9,99 долларов в месяц/59,99 долларов в год. Предоставляет доступ ко всем сервисам прежнего PS Plus: онлайн-мультиплееру, «облачным» сохранениям, эксклюзивным скидкам и двум загружаемым играм в месяц. Владельцы активной подписки PS Plus будут переведены на PS Plus Essential.

PS Plus Extra – 14,99 долларов в месяц/99,99 долларов в год. Включает все бонусы Essentials, а также каталог до 400 игр с PS4 и PS5. Игры от PlayStation Studios и от сторонних разработчиков и издателей.

На старте геймерам будут доступны такие игры как Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal. Каталог планируют регулярно обновлять, но новинки от внутренних студий на релизе в подписку добавлять не будут.

PS Plus Premium – 17,99 долларов в месяц/119,99 долларов в год. Включает все, что входит в Essentials и Extra, а также доступ к библиотеке до 340 дополнительных игр, выходивших на PS3, PS2, PS и PSP. При этом игры поколения PlayStation 3 будут доступны только в «облаке» без возможности скачивания на консоль. Кроме того, подписчикам Premium предоставят доступ к эксклюзивным демо, а также «облачным» версиям игр из каталога PS Plus Extra для стриминга на PS4, PS5 или ПК, но ими смогут пользоваться не во всех регионах, а только там, где уже доступен PS Now.

PlayStation Plus Deluxe станет аналогом подписки PS Plus Premium для рынков, где недоступна «облачная потоковая передача». Тарифный план будет дешевле по сравнению с Premium. PlayStation Plus Deluxe будет включать каталог классических игр с PlayStation, PS2 и PSP, которые можно загрузить на консоль.

Sony отмечает, что из-за масштабности задачи будет запускать сервис поэтапно в разных странах. В июне этого года новый PS Plus появится в некоторых азиатских странах, после в США, Европе и остальном мире, где сейчас доступен PS Plus. Компания будет стремиться запустить обновленный PS Plus на всех доступных рынках до конца июня.