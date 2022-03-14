Служба «Детская горячая линия» начала сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям

«Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell, открывает новые возможности с целью защиты детей от несчастных случаев

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) добавлено в список государственных учреждений, сотрудничающих с «Детской горячей линией Азербайджана», созданной и функционирующей при поддержке ООО «Azercell Telecom». В рамках нового сотрудничества, стартовавшего в марте, обращения детей и подростков в службу «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям будут автоматически переадресовываться на «Детскую горячую линию». Отметим, что граждане, в числе которых дети и пожилые люди, лишенные поддержки, часто совершают звонки на горячую линию «112» МЧС. Ввиду этого, такое сотрудничество представляется важным с точки зрения помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения возможных несчастных случаев, а также оказания немедленной профессиональной помощи подросткам, столкнувшимся с психологическим давлением и насилием.

Следует отметить, что горячая линия «112» МЧС в любое время суток принимает бесплатные звонки, поступающие со стационарных телефонов (АТС), всех видов таксофонов и через операторов мобильной связи.

Ежегодно «Детская горячая линия Азербайджана» оказывает бесплатную помощь тысячам детей и подростков, сталкивающихся с различными трудностями. Сервис, направленный на защиту детей от психологических и физических травм, за 11 с лишним лет работает в сотрудничестве с Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане и государственными учреждениями, занимающимися проблемами детей. За этот период «Детская горячая линия Азербайджана» откликнулась на более чем 53 000 обращений. Все звонки, поступающие в центр, рассматриваются юристами, психологами и социальными работниками. Обратившимся предоставляют необходимые консультации, а в некоторых случаях их перенаправляют в соответствующие органы. Профессиональными сотрудниками центра также оказывается экстренная психологическая помощь детям и их семьям, пострадавшим от жестокого обращения.

В службу «Детская горячая линия Азербайджана» можно обратиться в любое время суток по короткому номеру 116111, мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, электронной почте: [email protected], через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».