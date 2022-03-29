Sharp объявил о своем выходе на рынок электрических самокатов

Компания Sharp объявила о своем выходе на рынок электрических самокатов, представив две недорогие модели EM-KS1 и EM-KS2. Прочные и компактные самокаты хорошо приспособлены для поездок по городу и способны перевозить людей массой до 120 кг. Вес модели EM-KS1 составляет 14,5 кг, а EM-KS2 — 18,8 кг.

Максимальная скорость Sharp EM-KS1 составляет 25 км/ч, а EMS-KS2 — до 35 км/ч. В обеих моделях установлен бесщеточный двигатель (36 В, 350 Вт). EM-KS1 получил аккумуляторную батарею емкостью около 6,6 Ач, а EM-KS2 получил батарею на 10,4 Ач.

Обе модели оснащены двойной задней подвеской, эффективной тормозной системой и функциями безопасности, которыми можно управлять с помощью смартфона. Электросамокаты можно заблокировать и разблокировать удаленно с помощью смартфона, также есть возможность заряжать смартфон через порт USB на руле. Приложение для смартфона можно использовать для управления встроенной фарой и фонарем, а также для настройки передач и работы в качестве спидометра. Электросамокаты можно легко сложить, они оснащены встроенным крюком для хранения.

Цена Sharp EM-KS1 составляет ориентировочно 472 доллара, а EM-KS2 будет предложен за 721 доллар. Самокаты появятся в продаже этой весной.