Segway представила новый электроскутер E110A с максимальной скоростью до 50 км/ч

В рамках мероприятия Press Day 2022 компания Segway-Ninebot представила новый электрический скутер E110A. Производитель отмечает, что это «красивый, надежный, удобный и эффективный скутер, позволяющий получить удовольствие от вождения». Segway E110A хорошо подходит для ежедневных поездок по городу.

Segway E110A приводится в действие двигателем, способным обеспечивать пиковую мощность 1,5 кВт. Электроскутер может развивать максимальную скорость до 50 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 1,8 кВт ч обеспечивает дальность хода около 60 км. Полностью зарядиться аккумулятор может за шесть часов.

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Вес новинки составляет около 90 кг. Электроскутер может перевозить двух пассажиров и имеет 27-литровое грузовое отделение для хранения вещей. Segway E110A оснащен бескамерными шинами, передними и задними дисковыми тормозами и соответствует степени влагозащиты IPX5. Есть светодиодные фонари, а также цифровая приборная панель, которая отображает важную информацию. Кроме того, имеются несколько функций безопасности, включая возможность дистанционной блокировки и разблокировки.

Компания Segway-Ninebot планирует продавать электрический скутер в 200 странах мира. Цена пока не сообщается. Ожидаемая ориентировочная цена составляет 2500 долларов.