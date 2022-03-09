Samsung Galaxy F23 5G: экран 120 Hz и Snapdragon 750G

Компания Samsung представила новый смартфон среднего класса Galaxy F23 5G. Аппарат оборудован 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Hz и разрешением Full HD+. Для защиты применяется стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенной — 128 Gb. Дополнительно можно установить карту памяти microSD для расширения внутреннего хранилища. В состав тройной основной камеры вошли главный сенсор 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, f/1,8), 8 Мп сверхширокоугольный (f/2,2, угол обзора 123°) и 2 Мп макрообъектив (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.2).

За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от 25-ваттного блока питания (в комплект не входит). В оснащение также входят модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой Samsung Pay, USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани корпуса. Работает устройство под управлением Android 12 с интерфейсом One UI 4.1.

Цена смартфона Samsung Galaxy F23 5G в версии 4/128 Gb составляет 227 долларов, вариант на 8/128 Gb будет предложен за 240 долларов. Старт продаж состоится в Индии 16 марта.