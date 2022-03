Samsung анонсировал презентацию новых смартфонов серии Galaxy A

Компания Samsung начала рассылать приглашения на презентацию Awesome Galaxy A Event, которая состоится 17 марта. Начало события — в 18:00 по бакинскому времени.

Awesoooooooome A is coming!

Join us for the Galaxy A Event on March 17, 2022. #SamsungEvent

Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/9VyUtIYDqp

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 13, 2022