Региональный форум IDC «Будущее цифровой инфраструктуры» пройдет 31 марта в Алматы

31 марта 2022 г. международная аналитическая компания IDС проведет региональный форум IDC Future of Infrastructure. Мероприятие пройдет в гибридном формате в Алматы и соберет в офлайн и онлайн формате ИТ-лидеров из стран Центральной Азии, СНГ, Грузии и Монголии.

За последние два года важность роли ИТ-инфраструктуры для обеспечения и расширения цифрового бизнеса возросла как никогда. Недавнее исследование IDC Future of Digital Infrastructure показало, что наиболее эффективными лидерами в области цифровой инфраструктуры являются те, кто наилучшим образом согласует архитектуру, модернизацию, эксплуатацию и модели финансирования ИТ-инфраструктуры с наиболее важными цифровыми бизнес-целями своей организации.

Прогнозы IDC относительно будущего ИТ-инфраструктуры определяют критические изменения в управлении, рабочих процессах, архитектуре и выборе поставщиков, которые необходимо учитывать при разработке и реализации стратегий цифровой трансформации предприятий в ближайшей перспективе.

Что необходимо учесть при разработке стратегии?

Как успех цифрового бизнеса коррелирует с инвестициями в критически важную инфраструктуру?

Какие архитектуры и платформы доказали свою эффективность?

Как выбрать надежного поставщика ИТ-решений с заделом на будущее?

К каким технологическим решениям стоит присмотреться уже сегодня?

Вместе с профессиональным сообществом CIO и партнерами события, ведущими технологическими лидерами, мы обсудим подходы, решения и идеи для развития ИТ-инфраструктуры, которые инновационные и дальновидные ИТ-лидеры смогут протестировать, оценить и внедрить в своих компаниях уже в ближайшее время.

Ключевые темы:

Тренды цифровой инфраструктуры и облачных технологий 2022

Управление и автоматизация гибридных ИТ

Управление облаком

Интеллектуальная оптимизация ресурсов

Надежная сетевая инфраструктура

Периферийные вычисления

Устойчивое развитие (ESG)

Среди докладчиков:

Андрей Беклемишев , вице-президент, IDC

, вице-президент, IDC Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC

директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC Никита Орешкин , технический директор подразделения IT-решений, Huawei Technologies Kazakhstan

, технический директор подразделения IT-решений, Huawei Technologies Kazakhstan Олжас Орманов , региональный менеджер департамента Цифровой Энергетики Евразийского региона, Huawei Technologies

, региональный менеджер департамента Цифровой Энергетики Евразийского региона, Huawei Technologies Малик Исламов , глава представительства, Yandex Cloud в Казахстане

, глава представительства, Yandex Cloud в Казахстане Хихуч Магомедов , Senior Solution Sales Representative, IBM Power Systems SAP/SAS

, Senior Solution Sales Representative, IBM Power Systems SAP/SAS Султан Жакутов , заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell EMC в Казахстане

, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell EMC в Казахстане Иван Иашагашвили , региональный директор Juniper по региону RCIS

, региональный директор Juniper по региону RCIS Абылай Джумагельдинов , директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business

, директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business Алексей Шаравар , директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан

, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан Виктория Горобцова, предприниматель и инвестор, Recycling&ESG, со-основатель KWR и Qazaq Recycling, со-основатель Zero-Waste магазина HelloEco.

К участию приглашаются:

Директора по ИТ/CIO

CTO

ИТ-архитекторы

Директора службы информационной безопасности/CISO

Директора по цифровому развитию/CDO

Руководители по инновациям

Мероприятие пройдёт при поддержке: Huawei Technologies Kazakhstan, Yandex Cloud, IBM, Dell Technologies совместно с Intel, Juniper Networks, Kaspersky Lab, Veritas. Информационный партнер форума — азербайджанский журнал о технике и технологиях InfoCity.

Программа обновляется. Подробности и регистрация на сайте.