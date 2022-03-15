Региональный форум IDC «Будущее цифровой инфраструктуры» пройдет 31 марта в Алматы
31 марта 2022 г. международная аналитическая компания IDС проведет региональный форум IDC Future of Infrastructure. Мероприятие пройдет в гибридном формате в Алматы и соберет в офлайн и онлайн формате ИТ-лидеров из стран Центральной Азии, СНГ, Грузии и Монголии.
За последние два года важность роли ИТ-инфраструктуры для обеспечения и расширения цифрового бизнеса возросла как никогда. Недавнее исследование IDC Future of Digital Infrastructure показало, что наиболее эффективными лидерами в области цифровой инфраструктуры являются те, кто наилучшим образом согласует архитектуру, модернизацию, эксплуатацию и модели финансирования ИТ-инфраструктуры с наиболее важными цифровыми бизнес-целями своей организации.
Прогнозы IDC относительно будущего ИТ-инфраструктуры определяют критические изменения в управлении, рабочих процессах, архитектуре и выборе поставщиков, которые необходимо учитывать при разработке и реализации стратегий цифровой трансформации предприятий в ближайшей перспективе.
- Что необходимо учесть при разработке стратегии?
- Как успех цифрового бизнеса коррелирует с инвестициями в критически важную инфраструктуру?
- Какие архитектуры и платформы доказали свою эффективность?
- Как выбрать надежного поставщика ИТ-решений с заделом на будущее?
- К каким технологическим решениям стоит присмотреться уже сегодня?
Вместе с профессиональным сообществом CIO и партнерами события, ведущими технологическими лидерами, мы обсудим подходы, решения и идеи для развития ИТ-инфраструктуры, которые инновационные и дальновидные ИТ-лидеры смогут протестировать, оценить и внедрить в своих компаниях уже в ближайшее время.
Ключевые темы:
- Тренды цифровой инфраструктуры и облачных технологий 2022
- Управление и автоматизация гибридных ИТ
- Управление облаком
- Интеллектуальная оптимизация ресурсов
- Надежная сетевая инфраструктура
- Периферийные вычисления
- Устойчивое развитие (ESG)
Среди докладчиков:
- Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
- Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC
- Никита Орешкин, технический директор подразделения IT-решений, Huawei Technologies Kazakhstan
- Олжас Орманов, региональный менеджер департамента Цифровой Энергетики Евразийского региона, Huawei Technologies
- Малик Исламов, глава представительства, Yandex Cloud в Казахстане
- Хихуч Магомедов, Senior Solution Sales Representative, IBM Power Systems SAP/SAS
- Султан Жакутов, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell EMC в Казахстане
- Иван Иашагашвили, региональный директор Juniper по региону RCIS
- Абылай Джумагельдинов, директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business
- Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан
- Виктория Горобцова, предприниматель и инвестор, Recycling&ESG, со-основатель KWR и Qazaq Recycling, со-основатель Zero-Waste магазина HelloEco.
К участию приглашаются:
- Директора по ИТ/CIO
- CTO
- ИТ-архитекторы
- Директора службы информационной безопасности/CISO
- Директора по цифровому развитию/CDO
- Руководители по инновациям
Мероприятие пройдёт при поддержке: Huawei Technologies Kazakhstan, Yandex Cloud, IBM, Dell Technologies совместно с Intel, Juniper Networks, Kaspersky Lab, Veritas. Информационный партнер форума — азербайджанский журнал о технике и технологиях InfoCity.
Программа обновляется. Подробности и регистрация на сайте.