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Региональный форум IDC «Будущее цифровой инфраструктуры» пройдет 31 марта в Алматы

IDC

31 марта 2022 г. международная аналитическая компания IDС проведет региональный форум IDC Future of Infrastructure. Мероприятие пройдет в гибридном формате в Алматы и соберет в офлайн и онлайн формате ИТ-лидеров из стран Центральной Азии, СНГ, Грузии и Монголии.

За последние два года важность роли ИТ-инфраструктуры для обеспечения и расширения цифрового бизнеса возросла как никогда. Недавнее исследование IDC Future of Digital Infrastructure показало, что наиболее эффективными лидерами в области цифровой инфраструктуры являются те, кто наилучшим образом согласует архитектуру, модернизацию, эксплуатацию и модели финансирования ИТ-инфраструктуры с наиболее важными цифровыми бизнес-целями своей организации.

Прогнозы IDC относительно будущего ИТ-инфраструктуры определяют критические изменения в управлении, рабочих процессах, архитектуре и выборе поставщиков, которые необходимо учитывать при разработке и реализации стратегий цифровой трансформации предприятий в ближайшей перспективе.

  • Что необходимо учесть при разработке стратегии?
  • Как успех цифрового бизнеса коррелирует с инвестициями в критически важную инфраструктуру?
  • Какие архитектуры и платформы доказали свою эффективность?
  • Как выбрать надежного поставщика ИТ-решений с заделом на будущее?
  • К каким технологическим решениям стоит присмотреться уже сегодня?

Вместе с профессиональным сообществом CIO и партнерами события, ведущими технологическими лидерами, мы обсудим подходы, решения и идеи для развития ИТ-инфраструктуры, которые инновационные и дальновидные ИТ-лидеры смогут протестировать, оценить и внедрить в своих компаниях уже в ближайшее время.

Ключевые темы:

  • Тренды цифровой инфраструктуры и облачных технологий 2022
  • Управление и автоматизация гибридных ИТ
  • Управление облаком
  • Интеллектуальная оптимизация ресурсов
  • Надежная сетевая инфраструктура
  • Периферийные вычисления
  • Устойчивое развитие (ESG)

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Карла Аренд, директор исследований облачных сервисов в Европе, IDC
  • Никита Орешкин, технический директор подразделения IT-решений, Huawei Technologies Kazakhstan
  • Олжас Орманов, региональный менеджер департамента Цифровой Энергетики Евразийского региона, Huawei Technologies
  • Малик Исламов, глава представительства, Yandex Cloud в Казахстане
  • Хихуч Магомедов, Senior Solution Sales Representative, IBM Power Systems SAP/SAS
  • Султан Жакутов, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell EMC в Казахстане
  • Иван Иашагашвили, региональный директор Juniper по региону RCIS
  • Абылай Джумагельдинов, директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business
  • Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан
  • Виктория Горобцова, предприниматель и инвестор, Recycling&ESG, со-основатель KWR и Qazaq Recycling, со-основатель Zero-Waste магазина HelloEco.

К участию приглашаются:

  • Директора по ИТ/CIO
  • CTO
  • ИТ-архитекторы
  • Директора службы информационной безопасности/CISO
  • Директора по цифровому развитию/CDO
  • Руководители по инновациям

Мероприятие пройдёт при поддержке: Huawei Technologies Kazakhstan, Yandex Cloud, IBM, Dell Technologies совместно с Intel, Juniper Networks, Kaspersky Lab, Veritas. Информационный партнер форума — азербайджанский журнал о технике и технологиях InfoCity.

Программа обновляется. Подробности и регистрация на сайте.

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