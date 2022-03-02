Redmi Note 11E: камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч и поддержка 5G от 189 долларов

Бренд Redmi представил на MWC 2022 новую бюджетную модель смартфона под названием Note 11E. Устройство интересно хорошим соотношением цены и технических характеристик. Смартфон получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, с соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 240 Hz.

В основу Redmi Note 11E лег восьмиядерный 5G-процессор MediaTek Dimensity 700, за графику отвечает Mali-G57. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 – 128 Gb. Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В оснащение входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB-C, GPS, 3,5-мм разъем и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Работает устройство под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 13. Габариты составляю 163,99 х 76,09 х 8,9 мм, вес – 200 гр.

Цена Redmi Note 11E в конфигурации 4/128 Gb составляет 189 долларов, а в 6/128 Gb – 205 долларов. Продажи в Китае стартуют 18 марта.