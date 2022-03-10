Realme TechLife Watch S100: smart-часы с мониторингом температуры тела по цене 26 долларов

Компания Realme сегодня представила не только смартфоны Realme 9 5G и 9 5G SE, но и smart-часы TechLife Watch S100 с широким набором функций.

Realme TechLife Watch S100 оборудованы 1,69-дюймовым цветным экраном с разрешением 240 × 280 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления. Пиковая яркость достигает 530 нит. Корпус гаджета защищен от попадания пыли и воды по стандарту IP68.

Smart-часы оснащены пульсометром и датчиком SpO2. Кроме того, осуществляется мониторинг температуры тела. Устройство подсчитывает количество пройденных шагов, потраченных калорий, выполняется мониторинг сна и т.д. При этом компания отмечает, что устройство не имеет медицинской сертификации и не должно использоваться для диагностики или лечения.

Часы отслеживают более 24 спортивных режимов. Заявленная автономность составляет до 12 дней в зависимости от интенсивности использования. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.1. Габариты составляют 251 × 35,8 × 11,6 мм, вес — 34 гр.

В продаже в Индии smart-часы Realme TechLife Watch S100 появятся 14 марта по цене 26 долларов. Доступные цвета корпуса – черный и белый.