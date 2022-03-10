Realme представила беспроводные наушники TechLife Buds N100 с автономностью до 17 часов
Компания Realme представила новые беспроводные наушники с шейным ободом. Модель получила название TechLife Buds N100. Гарнитура имеет влагозащиту по стандарту IPX4.
Наушники оснащены 9,2-мм динамическими драйверами с усиленными басами и подключаются через Bluetooth 5.2 на расстоянии до 10 м. Заявленное время автономной работы — до 17 часов.
Realme TechLife Watch Buds N100 будут предложены в черной и серой расцветке по цене 17 долларов. В продажу новинка поступит с 15 марта.