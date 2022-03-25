Realme C31: 6.5″ экран, процессор Unisoc T612 и аккумулятор 5000 мАч от 111 долларов

Компания Realme представила новую бюджетную модель C31. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и частотой опроса сенсорного слоя 120 Hz. Экран занимает 88,7% площади фронтальной поверхности корпуса.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор UNISOC T612. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 — 32 или 54 Gb.

Тройная основная камера представлена главным датчиком на 13 Мп (f/2.2), 2 Мп (макромодуль) и 2 Мп (сенсор глубины сцены). Фронтальная камера разрешением 5 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, слот microSD и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI R Edition.

Доступные цвета: темно-зеленый (Dark Green) и серебристый (Light Silver). Цена Realme C31 составляет 111 долларов за версию 3/32 Gb памяти, модификация 4/64 Gb будет предложена покупателям за 122 долларов.