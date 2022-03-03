Realme Buds Q2s: TWS-наушники с поддержкой Dolby Atmos и автономностью 30 часов

Вместе со смартфоном Realme V25 были представлены беспроводные наушники Buds Q2s. Гарнитура получила обтекаемый дизайн с прозрачными вставками и похожа на своих предшественников Realme Buds Q2 и BudsQ2 Neo.

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами и модулем Bluetooth 5.2, который обеспечивает соединение на расстоянии до 10 м и снижение задержки в 88 мс в игровом режиме. Есть поддержка технологии Dolby Atmos и кодеков AAC и SBC, но функция активного шумоподавления отсутствует.

Корпус Buds Q2s защищен от пота и брызг по стандарту IPX4. Автономность наушников составляет 7 часов воспроизведения (до 30 часов при зарядке от кейса). Кейс с прозрачной крышкой заряжается с помощью кабеля USB Type-C, который есть в комплекте вместе с тремя парами вкладышей разных размеров для наушников.

Доступно три цветовых варианта гарнитуры: черный, зеленый и белый. Цена Realme Buds Q2s составляет 31 доллар.