Razer Seiren Bluetooth: петличный микрофон для мобильных стримеров

Компания Razer выпустила свой первый петличный Bluetooth-микрофон. Razer Seiren Bluetooth — это всенаправленный микрофон на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для мобильных стримеров и видеоблогеров, которым недостаточно того качества записи голоса, которое предлагают смартфоны, особенно в шумном окружении. Устройство получило продвинутую систему шумоподавления.

На корпусе микрофона присутствует 3,5-мм разъем для мониторинга через наушники, качество звука настраивается при помощи приложения Razer Streaming. Доступна регулировка уровня шумоподавления, есть возможность снижения задержки.

Аккумулятора хватает на четыре часа с включенным ИИ и на шесть часов с отключенным ИИ. В в обоих случаях этого достаточно, чтобы провести продолжительный прямой эфир. Входящие в комплект фильтры помогают уменьшить шум как в помещении, так и на улице. Микрофон работает со всеми смартфонами, а также со стриминговыми приложениями, такими как Streamlabs, Twitch и YouTube. Цена Razer Seiren Bluetooth составляет 100 долларов.