Qualcomm представил скоростной 5G-модем Snapdragon X70 с собственным модулем ИИ

Компания Qualcomm в рамках выставки MWC 2022 представила скоростной 5G-модем Snapdragon X70.

Заявляется, что модем первым в мире использует процессор искусственного интеллекта 5G с поддержкой высокой скорости соединения (до 10 Гбит/с по нисходящей линии и до 3,5 Гбит/с по восходящему каналу) во всех коммерческих диапазонах (от 600 MHz до 41 GHz). Этот процессор получил название Qualcomm 5G AI Suite. Он служит для оптимизации качества связи посредством снижения задержки, сканировании сети и других действий.

Компания также утверждает, что модем Snapdragon X70 стал на 60% энергоэффективнее предшественника (Snapdragon X65) и способен увеличить автономность 5G-смартфонов с помощью ИИ. Кроме того, он использует фирменную технологию Qualcomm 5G PowerSave третьего поколения.

Ожидается, что Snapdragon X70 появится в новых 5G-устройствах в конце этого года.