Qualcomm и Trimble объявили о партнерстве по GNSS для флагманов Android

Компания Qualcomm объявила о партнерстве с Trimble для внедрения поддержки технологии GNSS для флагманов Android. Отмечается, что это повысит точность геолокации в 5 раз по сравнению с актуальными решениями.

Технология определения местоположения Trimble RTX GNSS будет доступна для смартфонов на базе чипов Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 во втором квартале этого года. Она обеспечивает более точную и качественную навигацию. Доступ к услуге будет предоставлен разработчикам приложений и сервисов для улучшения пользовательского опыта по части навигации. В результате это еще больше улучшится пользовательский опыт для картографирования, вождения и других форм навигации.

Партнёрство Trimble и Qualcomm также будет распространяться на OEM-производителей автомобилей и их поставщиков запчастей уровня 1. Они смогут использовать позиционирование с точностью до метра при разработке систем помощи водителю и решений для автономного вождения.

Trimble представляет собой промышленную технологическую компанию, которая работает с технологиями позиционирования, моделирования соединений и анализа данных. Компания производит от «специализированных продуктов» до корпоративных решений для жизненного цикла. В настоящее время компания работает в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, строительство, геопространственная разведка и транспорт.