Компактный дизайн и повышенная производительность. QNAP выпускает TS-x64eU — NAS-сервер неглубокого монтажа

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила новую линейку сетевых хранилищ для небольших и неглубоких стоек, которые обычно используются в офисах или малых предприятиях. В семействе TS-X64eU доступны три модели, которые оснащены четырехъядерными процессорами Intel Celeron N5095/5105, двумя портами 2,5GbE, двумя портами USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с и выходом 4K HDMI для мультимедиа и отображения виртуальной машины. Серия TS-x64eU предоставляет комплексное решение для резервного копирования/восстановления (включая локальное, удаленное и облачное использование) и шлюз облачного хранилища, а также расширяемую емкость хранилища и многофункциональные приложения.

«Компактная конструкция TS-x64eU представляет собой универсальное решение для современных предприятий и организаций. TS-x64eU обеспечивает высокую гибкость развертывания инфраструктуры IТ-сети за счет высокой производительности, высокоскоростных портов ввода-вывода и широких возможностей расширения. Предлагая универсальное бизнес-приложение, TS-x64eU отвечает требованиям к оптимизированному хранению данных, резервному копированию, совместному использованию, аварийному восстановлению и гибридному облаку», — сказал Ксавье Су (Xavier Hsu), менеджер по продуктам QNAP.

Все новинки в этом семействе оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/N5095 с тактовой частотой 2,0 GHz (разгон до 2,9 GHz) и механизмом шифрования Intel AES-NI, а также 4 Gb оперативной памяти DDR4 (расширяется до 16 Gb в двухканальном режиме. Благодаря двум портам 2,5GbE TS-x64eU может обеспечить подключение на скорости до 5 Гбит/с. Очень важной деталью является то, что модель TS-464eU имеет слоты M.2 для твердотельных накопителей NVMe, а именно два слота M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 для кеширования или в качестве массива хранения со всеми SSD-накопителями. Благодаря этому дополнительному хранилищу можно оптимизировать чтение и запись всех данных на NAS-сервер. Две другие модели семейства (TS-864eU и TS-864eU-RP) не имеют этой функции, но оснащены портом PCIe 3.0 x2 для установки карты QM2 или сетевой карты 2,5GbE/5GbE/10GbE для расширения их возможностей.

В TS-x64eU используется новейшая операционная система QTS 5.0 с обновленным системным ядром и оптимизированным пользовательским интерфейсом. Выход HDMI 1.4b поддерживает разрешение до 4K при частоте 30 Hz, обеспечивая большие преимущества для таких приложений, как производство/редактирование видео или промышленный дизайн, требующих отображения с высоким разрешением. В TS-x64eU также интегрирован механизм искусственного интеллекта Intel OpenVINO для более быстрой идентификации изображений. Моментальные снимки на основе блоков упрощают защиту и восстановление данных и эффективно снижают угрозы от программ-вымогателей, а технология HBS (Hybrid Backup Sync) эффективно реализует задания локального, удаленного и облачного резервного копирования.

Всего в серииTS-x64eU доступно 3 разных моделей, которые отличаются количеством слотов для установки жестких дисков и 2,5” SSD-накопителей (4 или 8), а также наличием одного или двух блоков питания. К примеру, 8-дисковое хранилище с двумя блоками питания TS-864eU-RP-4G будет стоить около 3,799 AZN. В то же время 4-дисковое хранилище с одним блоком питания (модель TS-464eU-4G) — примерно 1,699 AZN. На азербайджанском рынке данная продуктовая линейка появится в полном спектре уже в апреле. Гарантия на эти продукты составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.