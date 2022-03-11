QNAP выпускает 4-портовую карту расширения SATA 6 Gb/s QXP-1600eS-A1164

Компания QNAP Systems представила новую четырехпортовую внешнюю плату расширения SATA QXP-1600eS-A1164. Разработанная для накопителей QNAP серии TL SATA JBOD, карта QXP-1600eS-A1164 совместима с QNAP NAS, а также компьютерами и серверами на базе Windows/Ubuntu с портом PCIe. Каждая линия SATA напрямую подключается к одному диску SATA, что обеспечивает превосходную производительность при передаче данных.

«Новая карта расширения QXP-1600eS-A1164 SATA не требует никаких драйверов при установке и представляет собой более удобное решение, чем предыдущее поколение. Ее можно использовать с QNAP TL SATA JBOD для расширения емкости NAS или PC, чтобы обеспечить масштабируемость, ориентированную на будущее», — сказала Кэндис Чанг (Candice Chiang), менеджер по продуктам QNAP.

Карту QXP-1600eS-A1164 можно использовать с QNAP SATA JBOD (поддерживаются устройства, начиная с QTS 4.5.4 или QuTS hero h4.5.4), включая настройку параметров RAID и создание пула хранения с помощью приложения Storage and Snapshots. Когда QXP-1600eS-A1164 установлена на устройстве с операционной системой Windows или Ubuntu, можно использовать утилиту QNAP JBOD Manager для быстрого получения и просмотра информации о состоянии JBOD, ее работоспособности, скорости вращения вентилятора и проверки наличия обновлений прошивки.

Комплект JBOD SATA для настольных компьютеров с 16 отсеками и TL-R1200S-RP для монтажа в стойку уже включает карту QXP-1600eS-A1164.

Гарантия на QXP-1600eS-A1164 составляет 2 года. На рынке Азербайджана она будет доступна у местных дистрибьюторов под заказ. Ожидаемая MSRP цена карты составит 399 AZN.