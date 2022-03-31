QNAP представляет серию TS-873AeU — NAS с 8 отсеками и процессорами AMD Ryzen для оптимальной виртуализации и гибридных облачных приложений

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила серию NAS TS-873AeU для монтажа в стойку небольшой глубины в форм-факторе 2U. В линейку вошли модели TS-873AeU и TS-873AeU-RP, обладающие высокой производительностью и низким энергопотреблением. Новинки получили эффективные 2,2 GHz процессоры AMD Ryzen Embedded V1000 серии V1500B с 4 ядрами/8 потоками. Устройства доступны в модификациях с 8 отсеками, одиночным и резервным блоком питания. Серия TS-873AeU подходит для развертывания ресурсоемких приложений и решения задач виртуализации, обеспечения интенсивного многопользовательского доступа к гибридным облачным приложениям, что делает данное решение экономически эффективным для предприятий, которые зависят от виртуализации или приложений VDI.

Серия TS-873AeU имеет небольшую глубину всего 11,7 дюймов (297,4 мм), что делает ее отличным выбором для небольших стоек, настенных стоечных AV- и сетевых шкафов. Пространство, сэкономленное за счет малой глубины конструкции, позволяет значительно улучшить процессы прокладки кабелей или обеспечения вентиляции. Серия TS-873AeU идеально подходит для гибкого развертывания и для установки в таких местах, как офисы, аудиовизуальные помещения, в том числе для использования в сфере видеонаблюдения.

Серия TS-873AeU оснащена двумя LAN-портами 2,5GbE RJ45 с возможностью подключения со скоростью 5GbE при объединении портов. Два слота M.2 PCIe Gen 3 x 1 также доступны для включения кэширования SSD или пулов хранения SSD с целью повышения производительности. Дополнительные функции NAS можно получить с помощью слота PCIe Gen3 x 8, например, для установки сетевых карт 25/10GbE, карт M.2 SSD NVMe или карт Fibre Channel.

На азербайджанском рынке новые устройства должны появиться в мае текущего года. Ориентировочные цены MSRP составят 2,999 AZN за модель TS-873AeU-4G с одним блоком питания (250W) и 3,999 AZN за модель TS-873AeU-RP-4G с двумя блоками питания (2 x 300W). Гарантия на эти продукты составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.