QNAP представляет четырехъядерный стоечный NAS-сервер TS-x64U для высокоскоростной передачи данных и приложений виртуализации

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила новую линейку сетевых хранилищ TS-x64U, включающую модели с 4 и 12 отсеками. Поддерживая расширяемость PCIe Gen 3, подключение 2,5 GbE и выход 4K HDMI, TS-x64U позволяет не только установить карту QM2 для кэширования M.2 SSD или Edge TPU для распознавания изображений AI, но также удобно отображать виртуальную машину и бесперебойно осуществлять потоковую передачу данных.

«Серия TS-x64U NAS обеспечивает высокую гибкость развертывания IТ-инфраструктуры благодаря высокой производительности, высокоскоростным портам ввода-вывода и широким возможностям расширения. Предлагая универсальные бизнес-приложения, TS-x64U отвечает требованиям оптимизированного хранения данных, резервного копирования, совместного использования, аварийного восстановления и гибридного облака», — отмечает Джейсон Ксю (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP.

TS-x64U оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/ N5095 с четырьмя потоками и механизмом шифрования Intel AES-NI. Устройство поставляется в конфигурации с 4 Gb двухканальной памяти DDR4 с возможностью расширения до 16 Gb. TS-x64U также имеет слот PCIe Gen3, который позволяет повысить гибкость QNAP NAS, например, установить сетевую карту 10GbE, карту QM2 для кэширования NVMe SSD или Qtier. Кроме того, NAS TS-x64U оснащен двумя портами 2,5GbE, двумя портами USB 2.0 (480 Мбит/с) и двумя портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Сетевое хранилище QNAP можно масштабировать по мере роста ваших потребностей в данных с помощью модулей расширения TL и TR. TS-x64U оптимизирован для хранения данных, резервного копирования, совместного использования, аварийного восстановления и гибридных облачных сред.

В TS-x64U используется новейшая операционная система QTS 5.0, а также многофункциональные домашние и бизнес-приложения NAS, в числе которых:

HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные задания локального, удаленного и облачного резервного копирования;

Моментальные снимки на основе блоков упрощают защиту и восстановление данных и эффективно снижают угрозы программ-вымогателей;

HybridMount предоставляет шлюзы облачных хранилищ, которые объединяют частные и общедоступные облачные хранилища и обеспечивают локальное кэширование;

Станция виртуализации и Container Station позволяет использовать легкие приложения виртуализации;

QVR Elite помогает развернуть передовую интеллектуальную систему наблюдения.

Домашним пользователям также понравится широкий спектр мультимедийных приложений, включая Plex, возможности потоковой передачи и встроенный порт HDMI, что позволит им наслаждаться мультимедиа на любом устройстве по своему выбору.

Всего в серии TS-x64U доступно 6 различных моделей, которые отличаются самыми быстрыми слотами для установки жестких дисков и 2,5-дюймовых твердотельных накопителей (от 4 до 12) и наличием одного или двух блоков питания. Например, 4-дисковое хранилище TS-464U-RP-4G с двумя блоками питания будет стоить около 2,999 AZN. В то же время, цена 12-дискового хранилища с двумя блоками питания составит примерно 4,999 манатов. Эта продуктовая линейка появится на азербайджанском рынке в ближайшее время в полном спектре. Гарантия на эти продукты составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.