Процесс регистрации на технологические конкурсы в рамках «TEKNOFEST Азербайджан», успешно завершен

Процесс регистрации на конкурсы с участием школьников, студентов и молодых предпринимателей в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Республики Азербайджан и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, завершен.

Около 1000 молодых людей представили свои инновационные проекты для участия в конкурсах.

Многочисленные заявки на конкурсы «Социально ориентированные», «Зеленые» и «Аграрные» технологии, «Робототехника», Baku skills, «Беспилотные летательные аппараты», Cansat, «Спутниковое моделирование», «Планер» и Smart Karabakh Hackathon представлялись индивидуально и в группах.

Советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов, говоря о большом интересе к конкурсам, которые пройдут в рамках «TEKNOFEST Азербайджан», сказал: «Примечательно, что в Азербайджане около 1000 молодых людей посетят международный фестиваль, чтобы представить свои инновационные проекты и продукты. На школьников приходится около 400 идей и проектных предложений. Уверен, что уже в ближайшем будущем азербайджанская молодежь сможет в полной мере проявить свой потенциал в создании и экспорте местных инновационных продуктов и технологий».

Отметим, что в рамках фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на Smart Karabakh Hackathon, этап Rocket League чемпионата Европы по киберспорту и международный стартап-саммит Take Off Baku. Крайний срок приёма заявок на участие в Take Off Baku Startup Summit — 31 марта, а соревнований Rocket League для киберспортсменов и Smart Karabakh Hackathon — 1 апреля 2022 года.

Сообщаем, что Teknofest является крупнейшим фестивалем авиации, космоса и технологий в Турции и с 2018 года ежегодно организуется Фондом технологической команды (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики. Проведение фестиваля в Азербайджане впервые за пределами Турции является наглядным примером дружественного, братского и стратегического союза между двумя странами.