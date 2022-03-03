Презентация Apple состоится 8 марта

Компания Apple сообщила дату проведения мартовской презентации. Виртуальная презентация Peek Performance состоится 8 марта 2022 года в 22:00 по бакинскому времени. По информации сетевых источников, ожидается презентация нового смартфона серии iPhone SE с поддержкой сетей 5G и классическим сканером отпечатков пальцев Touch ID. Аппарат получит улучшенную камеру и обновленный процессор. Дизайн ожидается таким же, как у iPhone SE (2020).

Wonder ahead. Tune in for a special #AppleEvent on March 8 at 10 a.m. PST. ⁰ Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/alsyyPz9Qg — Apple (@Apple) March 2, 2022

Помимо этого, компания может показать свежий iPad Air — эта серия фирменных планшетов не обновлялась с осени 2020 года. 8 марта также ожидается премьера новых Mac mini и 13-дюймового MacBook Pro на собственной платформе M2.

Кроме того, Apple предположительно выпустит стабильную версию прошивки iOS 15.4 с несколькими новыми функциями, включая возможности использования сканера Face ID для разблокировки устройства, не снимая защитной маски и приема бесконтактных платежей по банковским картам прямо на iPhone без дополнительного оборудования.

Мероприятие Apple будет проводиться в онлайн-формате на YouTube и на официальном сайте компании.