Презентация Apple состоится 8 марта

Компания Apple сообщила дату проведения мартовской презентации. Виртуальная презентация Peek Performance состоится 8 марта 2022 года в 22:00 по бакинскому времени. По информации сетевых источников, ожидается презентация нового смартфона серии iPhone SE с поддержкой сетей 5G и классическим сканером отпечатков пальцев Touch ID. Аппарат получит улучшенную камеру и обновленный процессор. Дизайн ожидается таким же, как у iPhone SE (2020).

Wonder ahead. Tune in for a special #AppleEvent on March 8 at 10 a.m. PST. ⁰

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/alsyyPz9Qg

— Apple (@Apple) March 2, 2022