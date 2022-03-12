Предупреждение от Azercell

ООО «Azercell Telecom» призывает своих абонентов не реагировать на предложения о продаже мобильных номеров Azercell, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на сообщения, отправленные через WhatsApp, по SMS и прочие каналы. Сообщаем вам, что подобный контент, включающий такие предложения, не имеет ничего общего с Azercell.

В целях предотвращения возможного мошенничества, Azercell просит обращаться только к официальным каналам продаж компании для приобретения мобильных номеров, какими являются: сайт компании https://azercellim.com, а также магазины Azercell Exclusive или официальной дилерской сети. При этом компания Azercell советует своим абонентам не отвечать на подозрительные звонки или SMS и не использовать неофициальные ресурсы.