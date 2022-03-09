Представлены жесткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro с повышенной производительностью и надежностью

Компания Toshiba представила две новые серии накопителей на жестких магнитных дисках — N300 Pro и X300 Pro. По словам производителя, N300 Pro и X300 Pro — «отличные решения для владельцев бизнеса и творческих профессионалов соответственно, которые ищут жесткий диск, созданный для высокой производительности и надежности».

Накопители выполнены в форм-факторе 3,5 дюйма, имеют емкость до 18 Tb и сочетают в себе технологии Toshiba Cache и Stable Platter (модели емкостью более 10 Tb) и FC-MAMR3 (18 Tb). Скорость вращения шпинделя во всех моделях равна 7200 об/мин. Новинки рассчитаны на рабочую нагрузку до 300 Tb в год.

Накопители серии X300 Pro выпускаются емкостью 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 Tb. В моделях емкостью 10 Tb и более используется конструкция с наполнением герметичных зон гелием и лазерной сваркой. Заявлено среднее время безотказной работы 1,0 млн. часов (MTTF). Серия предназначена для профессиональных настольных рабочих станций, высокопроизводительных игровых компьютеров, высокопроизводительных ПК и рабочих станций для мультимедийного дизайна.

Серия N300 Pro включает модели той же емкости с технологией магнитной записи CMR. Средняя наработка на отказ заявлена равной 1,2 млн. часов. Накопители предназначены для круглосуточной работы в среде NAS с количеством отсеков до 24 и оснащены встроенными RV-датчиками, позволяющими уменьшить вибрацию при вращении. По мнению производителя, эта серия хорошо подходят для средних и крупных предприятий.

На новинки предоставляется пятилетняя гарантия.