Представлены смартфоны POCO X4 Pro 5G и M4 Pro

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил на выставке MWC 2022 два новых смартфона — X4 Pro 5G и M4 Pro. По сути, это переработанные глобальные версии Redmi Note 11 с фирменными дизайнерскими решениями.

POCO X4 Pro 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации 360 Hz. Максимальная яркость достигает 120 кд/м2, также обеспечивается охват цветового пространства DCI-P3. Кроме того, есть сертификация защиты зрения Eye Care Certification. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 695 5G, графика — Adreno 619. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Основная камера включает следующие датчики: 108 Мп (Samsung HM2, 1/1,52 дюйма), сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (угол обзора 118°) и 2 Мп макрокамера. Отмечается, что впервые в смартфонах POCO присутствует технология биннинга 9-в-1: датчик захватывает больше света, увеличивая четкость изображения. Во фронтальной камере применяется датчик разрешением 16 Мп.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон заряжается до 70% всего за 22 мин., а за 41 достигает 100%. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ИК-излучатель, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм (с сертификацией Hi-Res Audio), сканер отпечатков пальцев и двойные стереодинамики. В качестве ОС используется Android 11 с интерфейсом MIUI 13. Габариты составляют 164,19 x 76,1 x 8,12 мм, вес – 205 гр.

Цена POCO X4 Pro 5G составит в версии 6/128 Gb памяти 299 евро, вариант 8/256 Gb будет предложен за 349 евро. Смартфон будет доступен для покупки с 10 марта в трех цветах корпуса: лазерный черный, лазерный синий и желтый.

POCO M4 Pro стал первым смартфоном в M-серии, в котором используется AMOLED экран. Устройство получило экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 90 Hz. Максимальная яркость составляет 100 кд/м2. Также поддерживается широкая цветовая гамма DCI-P3. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G96 с графикой ARM Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Основная камера представлена тремя модулями: 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп (угол обзора 118°) и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. в оснащение входят 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм (с сертификацией Hi-Res Audio), сканер отпечатков пальцев и двойные стереодинамики. Используется ОС Android 11 с интерфейсом MIUI 13. Габариты составляют 159,87 x 73,87 x 8,09 мм, вес – 179,5 гр. Модель является самым легким смартфоном POCO на сегодняшний день.

Цена POCO M4 Pro составит в версии 6/128 Gb памяти 249 евро, вариант 8/256 Gb — 269 евро. Смартфон будет доступен для покупки уже со 2 марта в трех цветах: заряженный черный, холодный синий и желтый.