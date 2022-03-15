Представлены smart-часы Xiaomi Mi Watch S1 и Mi Watch S1 Active

Сегодня для международного рынка были представлены две модели smart-часов Xiaomi Mi Watch S1 и Mi Watch S1 Active. Обе новинки оборудованы 1,43-дюймовым AMOLED-экраном. Mi Watch S1 получили сапфировое стекло с твердостью 9 по шкале Мооса.

Часы поддерживают 117 спортивных режимов, включая 19 профессиональных, и возможность совершать звонки по Bluetooth при наличии смартфона рядом. Устройства оснащены датчиком частоты сердечного ритма, контроля и качества сна, имеют сертификат защиты от влаги и пыли (5ATM). Есть NFC и GPS-модуль.

Заявлено до 12 дней автономности в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания.

Цена Xiaomi Mi Watch S1 составляет 269 долларов, а Mi Watch S1 Active — 199 долларов.