Представлены мобильные платформы MediaTek Dimensity 8100 и Dimensity 8000

Компания MediaTek в рамках MWC 2022 представила две новые мобильные платформы — Dimensity 8100 и Dimensity 8000. Обе модели предназначены для мощных смартфонов среднего класса с поддержкой 5G и способны работать с датчиками камер высокого разрешения.

Как отмечает производитель, новинки получили технологии от старшей линейки Dimensity 9000. При этом Dimensity 8100 и Dimensity 8000 производятся по техпроцессу 5 нм и должны обеспечивать очень высокую производительность.

По спецификациям новые платформы схожи между собой. Их архитектура включает четыре производительных ядра ARM Cortex-A78, четыре энергоэффективных Cortex-A55 (2,0 GHz) и графику Mali-G610 MC6. Разница состоит в том, в том, что старший процессорный кластер у Dimensity 8100 работает на частоте до 2,85 GHz, а у Dimensity 8000 этот показатель равен 2,75 GHz. Из остальных отличий компания указывает на более высокую (на 20%) частоту GPU у старшей SoC, также у нее на 25% повышена частота блока APU 580.

Обе новинки MediaTek поддерживают камеры разрешением до 200 Мп, экраны с частотой до 168 Hz в случае Full HD и до 120 Hz в случае WQHD (последнее указано только для Dimensity 8100), оперативную память LPDDR5-6400 и флеш-память UFS 3.1.

В составе платформ имеется модем 3GPP Release-16 5G с поддержкой функции 5G Dual SIM Dual Standby и пиковой производительностью нисходящей линии связи 4,7 Гбит/с. Заявлена поддержка адаптеров Wi-Fi 6E 2×2, Bluetooth 5.3 и Bluetooth LE Audio (Dual-Link True Wireless Stereo). Есть аппаратная поддержка AV1 и блок искусственного интеллекта APU 580.