Представлены игровые смартфоны Black Shark 5 Pro, Shark 5 и Shark 5 RS

Бренд Black Shark представил сегодня в Китае новый флагманский игровой смартфон Black Shark 5 Pro. Кроме того, на презентации были представлены две более доступные модели — Black Shark 5 и Shark 5 RS, также ориентированные на геймерскую аудиторию.

Технические характеристики Black Shark 5 Pro:

Дисплей: AMOLED, 6,7″, Full HD+, 144 Hz, 720 Hz сенсорный слой, HDR10;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, кастомная система охлаждения;

Оперативная память: LPDDR5, 8, 12 или 16 Gb;

Внутренняя память: гибридная UFS 3.1 и SSD, 256 или 512 Gb;

Основная камера: 108 Мп (Samsung S5KHM2), 13 Мп (сверхширокоугольная) и 5 Мп (телеобъектив);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4650 мАч, быстрая зарядка мощностью 120 Вт;

Оснащение: на корпусе имеются выдвижные клавиши с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и RGB-подсветка на задней панели;

ОС: Android 12, Joy UI 13.

Цены на Black Shark 5 Pro: 8/256 Gb памяти – 662 доллара, 12/256 Gb – 740 долларов, 16/512 Gb – 845 долларов.

Технические характеристики Black Shark 5:

Дисплей: AMOLED, 6,67″, Full HD+, 144 Hz, 720 Hz сенсорный слой, HDR10;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870;

Оперативная память: LPDDR5, 8 или 12 Gb;

Внутренняя память: UFS 3.1, 128 или 256 Gb;

Основная камера: 64, 13 и 2 Мп;

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4650 мАч, быстрая зарядка мощностью 120 Вт;

Оснащение: выдвижные клавиши с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и RGB-подсветка на задней панели;

ОС: Android 12, Joy UI 13.

Цены на Black Shark 5: 8/256 Gb памяти – 441 доллар, 12/128 Gb – 472 доллара, 12/256 Gb – 520 долларов.

Технические характеристики Black Shark 5 RS:

Дисплей: AMOLED, 6,67″, Full HD+, 144 Hz, 720 Hz сенсорный слой, HDR10;

Процессор: Snapdragon 888 (в версии 8/256 Gb) или Snapdragon 888+ (12/256 Gb);

Оперативная память: LPDDR5, 8 или 12 Gb;

Внутренняя память: гибридная UFS 3.1 и SSD, 256 Gb;

Основная камера: 64, 8 и 5 Мп;

Фронтальная камера: 20 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 120 Вт;

Оснащение: выдвижные клавиши с магнитным приводом Magnetic Shoulder 1.0 и RGB-подсветка на задней панели;

ОС: Android 12, Joy UI 13.

Цены на Black Shark 5 RS: 8/256 Gb памяти – 520 долларов, 12/256 Gb – 599 долларов.

Продажи в Китае всех моделей смартфонов начнутся 2 апреля.