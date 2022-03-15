Представлены глобальные версии флагманов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X

Компания Xiaomi сегодня представила глобальные версии флагманской серии Xiaomi 12. В серию входят три модели — Xiaomi 12, 12 Pro и 12X.

Xiaomi 12 оборудован 6,28-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Основная камера получила следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX766, OIS), 13 Мп сверхширокоугольный объектив и 5 Мп макромодуль. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

Цена стартует от 749 долларов.

Xiaomi 12 Pro оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,73 дюйма с кадровой частотой 120 Hz. Смартфон также построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Основная камера с тремя датчиками разрешением 50 Мп – это Sony IMX707 и два Samsung ISOCELL JN1. Аккумулятор емкостью 4600 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Аудиосистема устройства включает четыре динамика с настройкой Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos.

Цена начинается с 999 долларов.

Xiaomi 12X это облегченная версия базовой модели Xiaomi 12. Вместо платформы Snapdragon 8 Gen 1 используется Snapdragon 870. Кроме того, отсутствует поддержка беспроводной зарядки и функции интеллектуальной фокусировки CyberFocus для основной камеры. Остальные технические характеристики не изменились.

Цена составляет от 649 долларов.