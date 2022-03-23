Представлен смартфон среднего уровня OPPO K10

Компания OPPO представила в Индии смартфон среднего уровня K10. По своим спецификациям новинка напоминает Redmi Note 11.

OPPO K10 оснащен 6,59-дюймовым LTPS-экраном разрешением FHD+ с адаптивной частотой обновления: максимальное значение составляет 90 Hz, минимальное — 30 Hz. Частота обновления сенсорного слоя достигает 180 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, максимальная яркость достигает 600 нит. Панель занимает 90,8% фронтальной поверхности.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 680 с графическим ускорителем Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 — 128 Gb. Есть слот для microSD.

Тройная основная камера содержит следующие датчики: 50 Мп (Samsung JN1, f/1.8), 2 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп сенсор глубины сцены (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0). Питание смартфон получает от аккумулятора на 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,4 × 75,7 × 8,4 мм, вес — 189 гр. ОС — Android 11, ColorOS 11.1.

Доступные цвета корпуса: Black Carbon, Blue Flame. Цена — от 200 долларов. OPPO K10 поступит в продажу 29 марта.