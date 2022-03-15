Представлен робот-козел Bex, способный передвигаться по пересеченной местности

У робопса Spot американской компании Boston Dynamics появился конкурент. Японская Kawasaki, которая известна во всем мире своими мощными мотоциклами, представила робота-козла Bex. Машина была представлена на прошлой неделе в рамках Международной выставки роботов, проходившей в Токио.

Источником вдохновения для создания робота Bex послужили горные козлы ибексы, обитающие в некоторых частях Евразии и Африки. Они могут буквально бегать по горам и лазать по крутым склонам.

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Робот может быстро передвигаться как по ровной поверхности, так и перемещаться по сложной местности. Он наделен четырьмя колесами, вмонтированными на «коленные суставы», что позволяет ему быстрее двигаться по ровной поверхности. По пересеченной местности Bex способен передвигаться на своих четырех конечностях.

Грузоподъемность робота составляет около 100 кг. Машина может передвигаться самостоятельно, либо управляться человеком. При этом в последнем случае это происходит аналогично тому, как человек управляет оседланной лошадью. В Kawasaki считают, что Bex можно использовать для инспекции в различных индустриальных зонах.